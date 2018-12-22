Son Dakika Haberleri: Başkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu"

Başkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu"

4 saat önce

Başkentte, 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Başkentte, 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerinden toplam 2 bin personelin katımıyla "Huzur Kocatepe Operasyonu" yapıldı.

Uygulama çerçevesinde, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekipleri de araç ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:56 Kaynak: AA

Ankara, Kocatepe, Huzur, Güncel
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