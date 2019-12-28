Başkentte "İdlib Halkıyla Dayanışma" eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte 'İdlib Halkıyla Dayanışma' eylemi - Son Dakika

Başkentte "İdlib Halkıyla Dayanışma" eylemi

6 saat önce

Başkentte, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgürder) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İdlib Halkıyla Dayanışma" protestosu düzenledi.

Başkentte, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgürder) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İdlib Halkıyla Dayanışma" protestosu düzenledi.

Altındağ'daki Melike Hatun Cami önünde toplanan dernek ve vakıf üyeleri, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Grup adına konuşan Özgürder Ankara Şubesi Başkanı Bilal Yıldızhan, 10 yıldır devam eden savaşın Suriye halkına ağır bedel ödettiğini söyledi.

Esed rejimi, Rusya ve İran'ın Suriye'de kendi çıkarları için savaştığını belirten Yıldızhan, "Suriye'yi, Müslüman coğrafyayı yıkım yerine çeviriyorlar. Mazlumları, göç eden insanları, yollara düşen insanları varil bombalarıyla katletmeye devam ediyorlar. Bugün bu maksatla dünyayı sessiz ve kör kaldığı, reel politik ve konjonktür adına ses çıkaramadığı bu vahşette karşı toplandık." dedi.

İdlib'deki yaşananlara karşı tüm Müslümanlara dayanışma çağrısı yapan Yıldızhan, zalime karşı ses çıkarmanın önemli olduğunu söyledi.

Eyleme katılan araştırmacı yazar Hamza Türkmen de İdlib'de büyük bir katliam yaşandığını aktardı.

Suriye'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Türkmen, "Bizler, burada erdemli insanların, erdemli Müslümanların vicdanına sesleniyoruz." diye konuştu.

Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esed'le görüşmeyi kabul etmediği ve savaştan kaçan Suriyelileri Türkiye'de ağırladığı için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eylem sona erdi.

Başkentte İdlib Halkıyla Dayanışma eylemi

İnsani Yardım Vakfı, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
01:10 Pompeo: "Çin Komünist Partisi, kendi vatandaşlarının kültür ve inançlarını yok etmeye çalışıyor" - Son Dakika
01:06 Komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika
01:02 Maltepe'de sulu kar etkili oluyor - Son Dakika
00:59 Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü - Son Dakika
00:51 Maltepe'de sulu kar etkili oluyor - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 01:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte "İdlib Halkıyla Dayanışma" eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]