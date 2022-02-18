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Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı

18.02.2022 12:03

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihaleye fesat karıştıran şüphelilere yönelik 4 ilçede yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihaleye fesat karıştıran şüphelilere yönelik 4 ilçede yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapmasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ilçelerinde 13 adres ile Elazığ'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, tehdit ve baskı unsurlarıyla korkuttukları vatandaşlar üzerinden yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği, kendileri dışında ihaleye girmek isteyen mağdurları tehdit ederek girmelerini engellediği, ihaleye kazanan bazı mağdurlardan ise "çay, çorba" adı altında tehditle para aldıkları belirlendi.

İhale için kavga etmişler

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin ihalelere katılmadan önce kendi aralarında anlaştıkları ancak parayı bölüşürken birbirlerine düştükleri de emniyetin tespitleri arasında yer aldı.

Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı
Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı
Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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