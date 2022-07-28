Başkentte 28 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Başkentte ihbar üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 28 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbar üzerine içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu bir aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 28 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan Z.Ö., E.A. ve G.K. hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA