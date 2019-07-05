Son Dakika Haberleri: Başkentte iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
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Başkentte iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Ankara'da bariyerlere çarparak köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Başkentte iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]
Ankara'da bariyerlere çarparak köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 8 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:32 
Ekonomi
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