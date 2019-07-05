Başkentte iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
1 saat önce
Ankara'da bariyerlere çarparak köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:32
'da bariyerlere çarparak köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yenimahalle
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 8 kişi yaralandı.
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