Başkentte İki Belediye Otobüsü Çarpıştı: 5 Yaralı
40 dakika önce
Başkentte iki belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Başkentte iki belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mamak Caddesi'nde, B.Ö'nin kullandığı 06 BE 1967 plakalı ve E.G'nin yönetimindeki 06 BT 3763 plakalı belediye otobüsleri çarpıştı.
Kazada, otobüslerdeki 5 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:06 Kaynak: AA
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