Son Dakika Haberleri: Başkentte İki Belediye Otobüsü Çarpıştı: 5 Yaralı

Başkentte İki Belediye Otobüsü Çarpıştı: 5 Yaralı

40 dakika önce

Başkentte iki belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Başkentte İki Belediye Otobüsü Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Başkentte iki belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mamak Caddesi'nde, B.Ö'nin kullandığı 06 BE 1967 plakalı ve E.G'nin yönetimindeki 06 BT 3763 plakalı belediye otobüsleri çarpıştı.

Kazada, otobüslerdeki 5 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Polis, İtfaiye, Mamak, Güncel
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