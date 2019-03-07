Başkentte İki Belediye Otobüsü Çarpıştı: 5 Yaralı

Başkentte iki belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Başkentte iki belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Mamak Caddesi'nde, B.Ö'nin kullandığı 06 BE 1967 plakalı ve E.G'nin yönetimindeki 06 BT 3763 plakalı belediye otobüsleri çarpıştı.



Kazada, otobüslerdeki 5 yolcu yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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