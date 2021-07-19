Başkentte iki gecekondu yandı - Son Dakika

Başkentte iki gecekondu yandı

Ankara'da iki gecekondu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da iki gecekondu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'ndeki boş iki gecekonduda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Buraya sevk edilen itfaiye araçları, kentsel dönüşüm için yıkılan evler nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Sadece yaya yolu bulunan sokağa metrelerce uzunlukta hortum çeken itfaiye ekipleri, alevlere zor koşullarda müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu

Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu

İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi

Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı

Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı

Kaybolan kızlarından haber alamayan aileden "kaçırıldı" iddiası

Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı

17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım