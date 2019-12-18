Başkentte iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Başkentte iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

8 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Başkentte iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

İkinci el eşya satan çok sayıda iş yerinin bulunduğu Ulus İtfaiye Meydanı'nda alt katı iş yeri üst katı ise depo olarak kullanılan iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu Yapıncak Sokak'taki eski ahşap evlerde oturanları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yanan binanın bitişiğindeki bir binada oturanların olduğunu tespit eden ekipler içeride bulunan 2'si çocuk 6 kişiyi uyandırarak dışarı çıkardı.

Yoğun duman altında yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın altından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Araç girişinin olmadığı sokakta güçlükle çalışan ekipler merdiven yardımıyla binanın ikinci katındaki pencereden girerek içeride kimsenin olup olmadığını araştırdı.

Yangın nedeniyle İtfaiye Meydanı'na çıkan Adnan Saygun Caddesi'nin bir bölümü çift şeritli olarak ulaşıma kapanırken trafik akışı çevredeki ara sokaklardan sağlandı.

Yangın sonrası binada büyük çapta hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Altındağ, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:08 Kaynak: AA
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