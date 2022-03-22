Başkentte iki köpeği tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Başkentte iki köpeği tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

22.03.2022 16:19
Başkentte iki köpeği tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Başkentte evinin çatısına çıktığı gerekçesiyle av tüfeğiyle iki köpeği başından vurarak öldüren şüpheli H.K. tutuklandı.

Başkentte evinin çatısına çıktığı gerekçesiyle av tüfeğiyle iki köpeği başından vurarak öldüren şüpheli H.K. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Savcı Ramazan Hançer tarafından ifadesi alınan şüpheli, ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, "adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle H.K'yi, "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutukladı.

Sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, hayvanları isteyerek öldürmediğini belirten şüpheli, "Müstakil evde kalıyorum. Köpekler sürekli evimin çatısına çıkıp zarar veriyordu. Bu nedenle tüfekle havaya ateş ettim ancak sonra bir daha geldiler, bu sefer de istemeden de olsa onlara ateş ettim. Bunu yaptığımdan dolayı üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir grup avukat, sulh ceza hakimliğine götürüldüğü esnada şüpheliyi protesto etti.

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Cumhuriyet, Savcı, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte iki köpeği tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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