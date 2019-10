Başkentte 'iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası

Ankara'da boş bir arazide iki köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin etrafında zehirli olduğu iddia edilen sosisler de dikkat çekti. Hayvanseverler ise olay yerine gelerek olaya tepki gösterdi.



Bölge sakinleri Ankara'nın Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi 1787. Sokak'ta bulunan boş arazide iki köpek ölüsü buldu ve köpeklerin etrafındaki sosisleri fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri ile belediye ekipleri geldi. Bölgeye gelen ekipler, zehirli olduğu iddia edilen sosislere ve ölü bulunan köpeklere ilişkin çalışma yaptı. Hayvanların ölü bulunduğu bölgeye gelen çok sayıda hayvansever de olaya tepki gösterdi.



"Yine burada zehirli sosisleri gördük"



Olayın yaşandığı bölgeye gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Bugün buraya Ankara'daki gönüllü ve STK'larla 100'e yakın öldürülen canın basın açıklaması için gelmiştik fakat geldiğimizde gördük ki ne hikmetse her çarşamba ve perşembe akşamı olduğu gibi yine burada zehirli sosisleri gördük. Zehirli sosisleri görünce çevreyi araştırdık. İki tane canımızın orada zehirlenerek öldürüldüğünü gördük. 'Yeter artık' diyoruz. Yeter." ifadelerini kullandı. Ankara Valisi Vasip Şahin'e de seslenen Özkan, "Sayın Ankara Valimiz Vasip Şahin, burada 7. kez zehirleme yapılıyor. Ne için halen güvenlik kameraları takılmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar, 7. kez zehirleme yapıldı. Çok basit, bezden, naylondan yapılan bir yasal uyarı afişi asılmadı. Ne için? Eğer ki güvenlik kameraları takılmış olsaydı, eğer ki yasal uyarı afişleri asılmış olsaydı bunu yapan ruhsuz cani buradaki ödeyeceği bedelin korkusundan, bu hayvancağızları zehirlemeyecekti. " dedi.



Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sayın Valimizden buraya bir an önce güvenlik kameralarını taktırmalarını talep ediyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan, Ankara'nın her tarafına, özellikle Türkiye genelinde düşündüğümüz zaman, Türkiye'nin her tarafına bu canileri önleyebilmek adına yasal uyarı afişlerini asmalarını talep ediyoruz."



Hayvan hakları ile ilgili çalışmalarla ilgili de konuşan Özkan, "Yasa tasarısı dün Mecliste gündemdeydi. Komisyonda tartışıldı, konuşuldu. O haliyle çıkarsa gerçekten iyi. Komisyon Başkanı Mustafa Yel ve değerli üyelere, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Orada çıktığı gibi, hayvana şiddet, vahşet, tecavüz uygulayanlara hapis cezası çıkarsa çok iyi. Belediyeler, ceza kapsamına alınırsa çok iyi." şeklinde konuştu.



Sokak Hayvanları İçin Mücadele ve Organizasyon Derneği (SİMORG) Başkan Yardımcısı Gül Merttürk ise şunları söyledi: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın kanunlarda kendilerine tanımlanmış olan görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Onların ihlal ve ihmali neticesinde bugün bu hayvanlar sadece burada değil, başka birçok yerde maalesef ölüme terk ediliyor, öldürülüyor. Bu cani ya da caniler, bilmiyoruz, bu kişi ya da kişilerin ivedilikle yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bu hepimizin, başta ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere hepimizin sorumluluğunda. Bu yasal sorumluluğun yanında vicdani ve insani bir sorumluluk." - ANKARA