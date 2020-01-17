Başkentte iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Başkentte iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Başkentte iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Zeynep F'nin kullandığı 06 KJ 977 plakalı ve Salih A. yönetimindeki 06 RVD 83 plakalı otomobiller, Kılıçarslan Caddesi ile 1940'ıncı Cadde'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücü Zeynep F. ile aynı araçtaki Melek A, Gülten C, Gül Ö. ve Derya F. yaralandı.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Salih A, ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Yenimahalle, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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