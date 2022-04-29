İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

29.04.2022 02:07

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Şehit Cem Ersever Caddesi'nde, Y.M.D'nin kullandığı 06 CIE 136 plakalı otomobil, S.Ç. yönetimindeki 06 CUC 552 plakalı otomobille çarpıştı, daha sonra yön levhasına çarparak durdu. Kazada S.Ç. idaresindeki otomobil ters döndü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüler ve 06 CIE 136 plakalı otomobildeki Y.S, hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan otomobiller, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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