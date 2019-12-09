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Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
6 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:28 Kaynak: AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Adem Gaygusuz'un kullandığı 06 BAG 52 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi hastane yolunda Selahattin Bayındır yönetimindeki 06 U 2627 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Gaygusuz ile Bayındır, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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