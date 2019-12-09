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Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Adem Gaygusuz'un kullandığı 06 BAG 52 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi hastane yolunda Selahattin Bayındır yönetimindeki 06 U 2627 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Gaygusuz ile Bayındır, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beypazarı, Bayındır, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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