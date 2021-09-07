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Başkentte ilk hasadın buğdayları kazanlarda kaynatılmaya başladı - Son Dakika

Başkentte ilk hasadın buğdayları kazanlarda kaynatılmaya başladı

07.09.2021 13:11
Başkentte ilk hasadın buğdayları kazanlarda kaynatılmaya başladı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hayata geçirilen Başkent Market modeli ile hem yerli üretim canlanıyor hem de Başkentliler doğal ve uygun fiyatlı ürünlerle aracısız buluşuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hayata geçirilen Başkent Market modeli ile hem yerli üretim canlanıyor hem de Başkentliler doğal ve uygun fiyatlı ürünlerle aracısız buluşuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, yerli üreticileri desteklemek ve Ankara halkıyla aracı olmadan doğrudan üreticiden alınan doğal ürünleri buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Başkent Market modeli ile yerli üretim artmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası da "Tarımsal Üretim Sözleşmesi" modeli ile Ankara'daki kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin ürettiği hububat ve bakliyatları satın almaya başladı. Ankara Bala ilçesi Afşar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Afşar Balam Kadın Kooperatifi ile yapılan tarımsal üretim sözleşmesi meyvesini verdi. Mahallede ilk yöresel bulgur hasadına başlanırken, üretilen bulgurlar kooperatiften satın alınarak Başkent Market raflarında yerini alacak.

Tarımsal üretim sözleşmesi ile ilk hasat

Başkent'te kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin yetiştirdiği sağlıklı, güvenilir, hijyenik ve yöresel hububat ve bakliyat ürünlerini satın alarak Başkent Market raflarında satışa sunuyor. Bu kapsamda Ankara Bala ilçesi Afşar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Afşar Balam Kadın Kooperatifi ile yapılan "Tarımsal Üretim sözleşmesi" sonrasında ilk yöresel bulgur hasadına başlandığını belirten Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Gönenç, "Bugün Anadolu coğrafyasında binlerce yıldır süregelen bir geleneği devam ettiriyoruz. Buğday, su ve güneş ışığıyla muhteşem ve harika bir besin üretiliyor. Üretilen bu bulguru biz de Başkent Marketlerde Ankaralıların beğenisine sunacağız. Emeği geçen tüm kooperatif üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yöresel bulgur Başkent Marketlerde tüketiciye sunulacak

Yeni model üretim sayesinde yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak aynı zamanda Başkent ekonomisini canlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Benim en büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek, kırsalda işsizliği azaltmak' vaadini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 29 Nisan 2020 yılından bugüne kadar 8 tanesi kadınlarca kurulan 14 üretici kooperatifi ile 3 üretici birliğinden 50 milyon TL'lik 756 yöresel ürün alımı yaptık. 3 kooperatiften aldığımız hizmeti 17-18 kooperatife çıkardık. Diğer kooperatiflerin olduğu gibi kadın kooperatiflerimiz de çok kıymetli. Kadınların el emeklerini, kültürlerini ve tarihlerini yansıtmaları açısından çok önem taşıyor. Bu manada 5 kadın kooperatifiyle sözleşme imzaladık. İlk hasadımızı Bala Afşar Balam Kadın Kooperatifinde gerçekleştiriyoruz. Bizlere bulgur ve kavurga yapacaklar. Hububat ve bakliyatta Ankara üreticisinin ürettiği kaliteli ve hijyenik ürünleri Ankara halkıyla buluşturacağız. Halk Ekmek olarak kooperatiflerimizin sonuna kadar yanındayız. Kaliteli, sağlıklı ve güvenilir üretimlerini destekliyoruz." - ANKARA

Başkentte ilk hasadın buğdayları kazanlarda kaynatılmaya başladı
Başkentte ilk hasadın buğdayları kazanlarda kaynatılmaya başladı
Başkentte ilk hasadın buğdayları kazanlarda kaynatılmaya başladı

Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Market, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkentte ilk hasadın buğdayları kazanlarda kaynatılmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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