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Başkentte ilkokul çevresindeki köpekler korkuttu - Son Dakika

Başkentte ilkokul çevresindeki köpekler korkuttu

14.02.2022 11:41
Başkentte ilkokul çevresindeki köpekler korkuttu

Ankara'nın Altındağ ve Gölbaşı ilçelerinde yaşanan iki ayrı olayda sokak köpekleri çevredeki öğrencilere ve vatandaşlara saldırdı.

Ankara'nın Altındağ ve Gölbaşı ilçelerinde yaşanan iki ayrı olayda sokak köpekleri çevredeki öğrencilere ve vatandaşlara saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi Çagrıbey Caddesi Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kuzeykent İlkokulunun etrafında sürü halinde gezen sokak köpekleri öğrencilere saldırdı. Yaşanan saldırı anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Gölbaşı ilçesinde ise bir sokak köpeği çevredeki gençler tarafından rahatsız edilince saldırıya geçti. Sokak köpeği kendini rahatsız eden gençlere saldırdı. Bu sırada yoldan geçen bir kadına köpeğin saldırıda bulunmaması ve kadının rahat tavırları dikkat çekti. - ANKARA

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Altındağ, Ankara, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte ilkokul çevresindeki köpekler korkuttu - Son Dakika


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