Başkentte ilkokul öğrencilerinden 23 Nisan klibi - Son Dakika

Ankara'da ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamlı bir video hazırladı.

Ankara'da Sincan İMBK ilkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamlı bir video hazırladı. Video, dünyada ve Türkiye'de etkili olan Covid-19 sebebiyle veliler tarafından evlerde çekildi. Hazırlan klipte, öğrencilerin evlerinin duvarlarını da bayrama özel süsledikleri görüldü. İlkokul öğrencilerinin görüntüleriyle hazırlanan klip birçok kişi tarafından beğenildi. - ANKARA