Başkentte inşaat için kazılan yoldaki çökme araçların hasar görmesine neden oldu - Son Dakika
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Başkentte inşaat için kazılan yoldaki çökme araçların hasar görmesine neden oldu

08.10.2022 16:10
Başkentte inşaat için kazılan yoldaki çökme araçların hasar görmesine neden oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşaat için kazılan yolda oluşan çökme, çukurun fark edilmemesi nedeniyle bazı araçlarda hasara yol açtı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşaat için kazılan yolda oluşan çökme, çukurun fark edilmemesi nedeniyle bazı araçlarda hasara yol açtı.

İlçedeki Yakacık Bulvarı'nda bina inşaatı için kazılıp daha sonra kapatılan yolda, yağışın ardından çökme yaşandı.

Çökmenin yaşandığı bölgedeki çukura takılan araçlar hasar gördü. Çökme nedeniyle kapanan yolda trafik tek şeritten sağlandı.

İnşaatın müteahhidi Halil Çalım, 5 gün önce ruhsat alarak yolu kazdıklarını ve işlerini tamamladıktan sonra yolu stabil halde bıraktıklarını söyledi.

Gece yağan yağmurun etkisiyle yolun çöktüğünü söyleyen Çalım, "Belediye buraya asfalt yapacaktı. Yapılması gerekiyor. Burayı kendi imkanlarımızla, kiraladığımız kepçeyle kapatıyoruz. Ön tekeri düşen araç hafif hasar aldı, onun da masrafını biz üstlendik." dedi.

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Kaynak: AA

Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte inşaat için kazılan yoldaki çökme araçların hasar görmesine neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte inşaat için kazılan yoldaki çökme araçların hasar görmesine neden oldu - Son Dakika
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