Başkentte inşaat için kazılan yoldaki çökme araçların hasar görmesine neden oldu

Gece yağan yağmurun etkisiyle yolun çöktüğünü söyleyen Çalım, "Belediye buraya asfalt yapacaktı. Yapılması gerekiyor. Burayı kendi imkanlarımızla, kiraladığımız kepçeyle kapatıyoruz. Ön tekeri düşen araç hafif hasar aldı, onun da masrafını biz üstlendik." dedi.

İlçedeki Yakacık Bulvarı'nda bina inşaatı için kazılıp daha sonra kapatılan yolda, yağışın ardından çökme yaşandı.

Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde inşaat için kazılan yolda oluşan çökme, çukurun fark edilmemesi nedeniyle bazı araçlarda hasara yol açtı.

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Kaynak: AA

Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

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