Son Dakika Haberleri: Başkentte iş adamına araç içinde infaz
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkentte iş adamına araç içinde infaz

58 dakika önce

Başkentte bir iş adamı otomobilinin içerisinde tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Başkentte iş adamına araç içinde infaz, System.String[]
Başkentte bir iş adamı otomobilinin içerisinde tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü. İş adamını vuran zanlının olay yerinden kaçtıktan sonra intihar ettiği belirlendi.

Olay, Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FS 4808 plakalı otomobilin içerisinde Zinnur Erol ile Süleyman S. sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracın içerisinden inen Süleyman S., Zinnur Erol'e ateş etti. Ateş ettikten sonra elindeki silahı poşete koyarak olay yerinden dolmuşa binerek kaçtı. Vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan Zinnur Erol'un yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinden kaçan Süleyman S.'nin ise Karapürçek'te intihar ettiği belirlendi.

Zinnur Erol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ANKARA
Çankaya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolda tartıştığı ATO meclis üyesini sokak ortasında öldürüp karakol önünde intihar etti
Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:15:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte iş adamına araç içinde infaz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]