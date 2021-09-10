Başkentte iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Başkentte 195 iş yerinin faaliyet gösterdiği iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenimahalle OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1242. Sokak'ta bulunan Cevat Dündar İş Merkezi'nde ilk belirlemelere göre, bir lokantanın bacasında yangın çıktı. İş yerinin çatısına sıçrayan yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Polislerce güvenlik önlemlerinin alındığı yangın bölgesinde, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

"Yangın tamamen kontrol altına alındı"

Bu arada bölgede incelemelerde bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu'dan bilgi aldı.

Yangının çıkış şekli ve söndürme çalışmaları sırasında yaşananları aktaran Kurumlu, iş merkezi içerisinde 195 iş yerinin yer aldığını belirtti.

Çatının üst tarafının sac olmasının yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini ifade eden Kurumlu, şu bilgileri verdi:

"Personelimiz arasında dumandan etkilenen yok. Aşağıdaki dükkanlara yangının sirayeti söz konusu değil. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Üst taraftaki malzemeyi soğutup çıkacağız. İtfaiye sonradan bir hasar tespiti yapacak. Ondan sonra gerekli yardımlar yapılıyor. Yapısal birtakım sıkıntılar var. Eğer çatı arasına girilip soğutulsaydı bu kadar sürmezdi. Çatı aralarına girilemediğinden söndürme çalışmaları uzun sürdü.Yanmaktan dolayı hiç bir zararımız yok. Sadece söndürme çalışmalarında kullanılan sudan dolayı hasar var."

Esnafa geçmiş olsun dileğinde bulunan Destici ve Yaşar, itfaiye ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 42 araç ve 118 personel tarafından müdahale edilen yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi.