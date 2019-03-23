Son Dakika Haberleri: Başkentte İş Yeri Hırsızlarına Operasyon

Başkentte İş Yeri Hırsızlarına Operasyon

1 saat önce

Başkentte üç iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve çok sayıda sabıka kaydı bulunan 3 kişi ile çalıntı malzemeleri satın alan 2 kişi yakalandı.

Başkentte İş Yeri Hırsızlarına Operasyon, System.String[]
Başkentte üç iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve çok sayıda sabıka kaydı bulunan 3 kişi ile çalıntı malzemeleri satın alan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre Yenimahalle ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince üç iş yerinden hırsızlık yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, iş yerinden 3 laptop, 91 bin 605 lira para, 46 bin lira değerinde alet ile çeşitli makineler çaldıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, hırsızlığın N.K., O.Ç. ve S.C. tarafından, N.K'nin kiraladığı araçla yapıldığı, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri, G.E, A.G ve L.Ş'ye sattıkları belirlendi.

Ekiplerin takibi sonucunda, hırsızlığı yapan N.K, O.Ç. ve S.C. ile çalıntı malzemeleri satın alan G.E. ve A.G. olayda kullanılan araçla birlikte yakalandı. Çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan şahısların ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, çalınan 3 laptop ve makineler ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, L.Ş'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:05 Kaynak: AA

Yenimahalle, Güncel
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