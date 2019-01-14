Son Dakika Haberleri: Başkentte İş Yeri Yangını

Başkentte İş Yeri Yangını

1 saat önce

Başkentte bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Başkentte bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Caddesi'nde üç katlı bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı

Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 23:18:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte İş Yeri Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]