Başkentte İş Yeri Yangını
1 saat önce
Başkentte bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Başkentte bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya
Caddesi'nde üç katlı bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:17 Kaynak: AA
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı
Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi
Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı