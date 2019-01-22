Başkentte İş Yeri Yangını
31 dakika önce
Ankara'da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.
Ankara
'da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle
OSTİM 1579. Sokak'taki iki katlı oto tamir dükkanının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredeki iş yerlerinin güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:37 Kaynak: AA
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