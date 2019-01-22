Son Dakika Haberleri: Başkentte İş Yeri Yangını

Başkentte İş Yeri Yangını

31 dakika önce

Ankara'da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara'da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle OSTİM 1579. Sokak'taki iki katlı oto tamir dükkanının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki iş yerlerinin güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Yenimahalle, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



500 Kişinin Alınacağı 6 Aylık Geçici İş İçin 4 Bin 302 Kişi Başvuru Yaptı İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı İzmir'de 17 Bin 400 Adet Cinsel Performans İlacı Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 03:08:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte İş Yeri Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]