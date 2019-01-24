Son Dakika Haberleri: Başkentte İş Yeri Yangını

Başkentte İş Yeri Yangını

1 saat önce

Ankara'da bir ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara'da bir ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Mini Sokak'ta iki katlı bir binanın altındaki ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden fırındaki işçiler, yangını söndüremeyince itfaiye ve polise haber verdi.

Bina sakinleri de yoğun dumanı görünce dışarıya çıktı.

Olay yerine itfaiye, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangında fırın kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:02 Kaynak: AA

Keçiören, İtfaiye, Ankara, Güncel
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