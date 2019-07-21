Son Dakika Haberleri: Başkentte iş yeri yangını
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Başkentte iş yeri yangını

39 dakika önce

Ankara'da bir kafe, çıkan yangın sonucu maddi hasar gördü.

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Ankara'da bir kafe, çıkan yangın sonucu maddi hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın alt katındaki Öznur Özkartal'a ait kafenin mutfağından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sonrası caddeyi kaplayan yoğun dumanı ve kokuyu fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.
Yangından dolayı kafede maddi hasar oluştu.
Güvenlik Caddesi, Çankaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:22 Kaynak: AA
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