Başkentte ışıklandırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte ışıklandırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Başkentte ışıklandırma çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Başkentte rekreasyon alanları başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesine ait park ve bahçelerde aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Başkentte ışıklandırma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Başkentte rekreasyon alanları başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesine ait park ve bahçelerde aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı son olarak '30 Ağustos Zafer Parkı'nda aydınlatma çalışması gerçekleştirdi.


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sabah saatleri kadar akşam saatlerinde de spor yapabilmesi amacıyla parkın yürüyüş yollarına 56, yeşil alanların bulunduğu noktalara da 30 aydınlatma direği yerleştirdi.


Belediye hizmetlerinde israfla mücadeleyi ön plana çıkaran ve tasarruf uygulamalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, park aydınlatması için atıl durumdaki direkleri kullanarak geri dönüşüme kazandırdı.Ekipler, Kazanova Fidanlığındaki hurdalığa gönderilen, Altınpark ve Esenboğa Havaalanı girişinde kullanılmayan otoparklardan getirilen direkler ile projektörlerin bakımlarını yaparak, yeniden kullanılır hale getirdi. Altyapı (kazı, ankraj, boru, kablo, topraklama ve pano) ile üstyapı (aydınlatma direkleri ve armatürler) çalışmaları sayesinde yaklaşık 350 bin TL tasarruf sağlandı. - ANKARA

Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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