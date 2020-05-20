Başkentte izinsiz gösteri yapmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da HDP İl Başkanlığı önünde izinsiz gösteri yapmak isteyen ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan gruptan 12 kişi gözaltına alındı.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan grup, terör bağlantıları tespit edilen bazı belediyelerde görevlendirme yapılmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri girişiminde bulundu.

Polisin uyarılarına rağmen bulundukları yerden ayrılmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve mukavemette bulunan gruptan 12 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.