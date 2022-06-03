Başkentte jandarma ekipleri aranan 183 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Başkentte jandarma ekipleri aranan 183 şüpheliyi gözaltına aldı

03.06.2022 12:32
Başkentte jandarma ekipleri aranan 183 şüpheliyi gözaltına aldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda aranan 183 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda aranan 183 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ekiplerin 25 Mayıs-1 Haziran'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, yol kontrol noktaları ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler 1-31 Mayıs'ta sanal devriye faaliyetleri kapsamında da 2 bin 355 sosyal medya/URL adresinde inceleme ve araştırma gerçekleştirdi. Çalışmada, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 244, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 113 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, "oltalama" metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 8 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek, bunlara erişim engellendi.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince 25 Mayıs-1 Haziran'da yapılan çalışmada ise Çankaya, Çubuk, Mamak, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerindeki 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bala ilçesi Abazlı Mahallesi'nde T.Y'nin kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 96 bidonda 839 litre sahte alkol, 268 boş bidon, 300 litrelik boş varil ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında da 27-31 Mayıs'ta Polatlı'da 2, Mamak'ta ise 1 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 44 uyuşturucu uyarıcı hap, 2 kilogram toz esrar, 3 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 7 aparat ile ruhsatsız av tüfeği ve kesici alet bulundu. Olaylarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte jandarma ekipleri aranan 183 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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