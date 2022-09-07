Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Komutanlığı ( JASAT ) ekiplerince Mamak, Polatlı , Kahramankazan , Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayında tespit edilen 25 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da 1 haftada 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika

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