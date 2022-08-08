Başkentte 229 aranan şahıs yakalandı

Başkentte jandarma ekiplerince bir hafta içerisinde, aralarında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsında bulunduğu 229 aranan şüpheli yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Temmuz - 03 Ağustos tarihleri arasında yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince çeşitli suçlardan aranan 229 şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şüpheliler arasında, " Çocuk, hayvan ve ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. adlı şahıs Çamlıdere ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA
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