Başkentte jandarmanın operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Başkentte jandarmanın operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

07.09.2022 12:08
Başkentte jandarmanın operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Başkentte jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkentte jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sincan'da bir kişinin kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 4 kilo 604 gram esrar ve 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bahse konu olayla ilgili uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konulurken, bir kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte jandarmanın operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte jandarmanın operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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