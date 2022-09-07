Başkentte tarihi eser niteliğinde 400 bin TL lik insan figürü ele geçirildi - Son Dakika
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Başkentte tarihi eser niteliğinde 400 bin TL lik insan figürü ele geçirildi

07.09.2022 12:32
Başkentte tarihi eser niteliğinde 400 bin TL lik insan figürü ele geçirildi

Başkentte jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 400 bin Türk lirası değerinde tarihi eser niteliği taşıyan insan figürü ele geçirildi.

Başkentte jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 400 bin Türk lirası değerinde tarihi eser niteliği taşıyan insan figürü ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu şüpheli bir kişi tespit edildi. Yenimahalle ilçesinde jandarma ekipleri devriyesince şüpheli hareketler sergileyen İ.Ç.'nin üzerinde yapılan üst araması sonucu 400 bin Türk lirası değerinde tarihi eser insan figürü ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte tarihi eser niteliğinde 400 bin TL lik insan figürü ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte tarihi eser niteliğinde 400 bin TL lik insan figürü ele geçirildi - Son Dakika
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