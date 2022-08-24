Ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 bin 823 kök Hint keneviri, bahçe kısmında sökülmüş ve kurutulmaya bırakılmış 54 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16-23 Ağustos'ta Haymana ilçesinde operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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