Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

24.08.2022 13:56
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Başkentte jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16-23 Ağustos'ta Haymana ilçesinde operasyon düzenlendi.

Bir evde izinsiz kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, H.K. ve S.S'yi operasyonla gözaltına aldı.

Ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 bin 823 kök Hint keneviri, bahçe kısmında sökülmüş ve kurutulmaya bırakılmış 54 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Ölümle burun buruna yolculuk Ölümle burun buruna yolculuk Şanlıurfa'da çalıntı 2 motosikleti jandarma buldu Şanlıurfa'da çalıntı 2 motosikleti jandarma buldu
Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:35 Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme
13:33 Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 13:56:41. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement