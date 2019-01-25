Başkentte Jandarmadan Kan Bağışı
1 saat önce
Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeli, kök hücre ve kan bağışında bulundu.
Ankara
İl Jandarma
Komutanlığı personeli, kök hücre ve kan bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığında görev yapan personel, komutanlıkta kurulan merkezde Kızılaya kök hücre ve kan bağışı gerçekleştirdi.
Jandarma personelinin daha önce de belirli aralıklarla bağışta bulunduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:59 Kaynak: AA
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