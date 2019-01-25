Son Dakika Haberleri: Başkentte Jandarmadan Kan Bağışı

Başkentte Jandarmadan Kan Bağışı

1 saat önce

Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeli, kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Başkentte Jandarmadan Kan Bağışı, System.String[]
Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeli, kök hücre ve kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığında görev yapan personel, komutanlıkta kurulan merkezde Kızılaya kök hücre ve kan bağışı gerçekleştirdi.

Jandarma personelinin daha önce de belirli aralıklarla bağışta bulunduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:59 Kaynak: AA

Ankara, Jandarma, Sağlık
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