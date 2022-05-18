Başkentte JASAT 20 farklı hırsızlık olayını aydınlattı. - Son Dakika
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Başkentte JASAT 20 farklı hırsızlık olayını aydınlattı.

18.05.2022 17:02
Başkentte JASAT 20 farklı hırsızlık olayını aydınlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) meydana gelen 20 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) meydana gelen 20 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 12-18 Mayıs tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Akyurt, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Kalecik, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçelerinde meydana gelen 20 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarda 27 şüpheli şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Araştırma, Jandarma, Ankara, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte JASAT 20 farklı hırsızlık olayını aydınlattı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte JASAT 20 farklı hırsızlık olayını aydınlattı. - Son Dakika
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