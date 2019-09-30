Başkentte kablo hırsızlarına operasyon

Ankara'nın Akyurt ilçesinde ASKİ'ye ait kabloları çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Haydar Mahallesi'nde ASKİ'ye ait su kuyusuna bağlı yüksek gerilim hattındaki enerji ve nakil kablosunu çalan şüpheliler İ.B, C.B. ve H.B, Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonla yakalandı.

Çalıntı kabloları satın alan İvedik Hurdacılar Sitesi'ndeki adreste 290 kilogram ve 14 top kablo bulundu. Ele geçirilen kablolar, ASKİ Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.