Son Dakika Haberleri: Başkentte Kablo Hırsızlığı

Başkentte Kablo Hırsızlığı

37 dakika önce

Başkentte Türk Telekoma ait bakır kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Başkentte Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Başkentte Türk Telekoma ait bakır kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde Türk Telekoma ait 400 metre iletişim kablosunun çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, genellikle köy yollarında bulunan telefon direklerindeki bakır kabloların çalındığını belirleyerek hırsızlıkta kullanılan aracı ve şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracı durduran ekipler, 390 metre kablo ile 2 demir kesme makası ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Ayaş, Beypazarı, Kızılcahamam, Güncel
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