Başkentte kaçak dezenfektan satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başkentte, kaçak dezenfektan malzemesi sattığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçu veya faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kazan'da bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan malzemesi sattığını belirledi.

Jandarma, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleriyle işlemede yapılan denetimde, 395 litre antiseptik dezenfektanı ele geçirildi.

Şüpheli S.Y, jandarma tarafından gözaltına alındı.