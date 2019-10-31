Başkentte kaçak içki operasyonu

Çankaya ilçesinde, jandarma ekiplerince bir restorana düzenlenen operasyonda, kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen işletme sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya Yakupabdal Mahallesi'nde alkol satış belgesi olmayan bir restoranda, alkol satışı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine harekete geçti.

İş yerine düzenlenen baskında, 10'u sahte olmak üzere toplam 25 şişe içki ele geçirildi.

İşletme sahibi N.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.