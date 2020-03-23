Başkentte "kaçak maske" üretimi yapan iş yeri mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte 'kaçak maske' üretimi yapan iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Başkentte "kaçak maske" üretimi yapan iş yeri mühürlendi

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın asma katında kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

Başkentte

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın asma katında kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Önder Mahallesi'nde bir binada kaçak olarak tıbbi maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Halk sağlığını tehdit eden maskelerin üretimini durduran ekipler, iş yerini mühürledi. Üretilen tüm maske ve materyallere ise el konuldu, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şeye izin vermeyeceklerini kaydetti.

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Zabıta, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:26 Kaynak: AA

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