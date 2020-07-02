Başkentte kaçak olarak hizmet veren sağlık ocağı, eczane, ecza deposu, diş kliniği ve doğumhaneye... - Son Dakika

Başkentte kaçak olarak hizmet veren sağlık ocağı, eczane, ecza deposu, diş kliniği ve doğumhaneye...
Sağlık ocağı, eczane, ecza deposu baskından görüntüler Zanlının yakalanması Diş kliniğine yapılan baskından görüntüler Doğumhaneye yapılan baskından görüntüler Zanlıların yakalanması ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'nce Altındağ ilçesinde kaçak olarak...
Sağlık ocağı, eczane, ecza deposu baskından görüntüler
Zanlının yakalanması
Diş kliniğine yapılan baskından görüntüler
Doğumhaneye yapılan baskından görüntüler
Zanlıların yakalanması ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'nce Altındağ ilçesinde kaçak olarak hizmet veren sağlık ocağı, eczane, ecza deposu, diş kliniği ve doğumhaneye baskın düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:16 Kaynak: AA
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