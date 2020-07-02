Başkentte kaçak olarak hizmet veren sağlık ocağı, eczane, ecza deposu, diş kliniği ve doğumhaneye... - Son Dakika

Zanlıların yakalanması ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'nce Altındağ ilçesinde kaçak olarak hizmet veren sağlık ocağı, eczane, ecza deposu, diş kliniği ve doğumhaneye baskın düzenledi.

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