Başkentte kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi girişinde bir tırda yapılan aramada, 20 bin paket kaçak sigara bulundu.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:09 Kaynak: AA
'nın Gölbaşı ilçesi girişinde bir tırda yapılan aramada, 20 bin paket kaçak sigara bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırda kaçak sigara bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Gölbaşı'ndaki kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesinde, tütün dedektör köpeği Zümrüt ile yapılan aramalarda derin dondurucu ve çeşitli makinelerin içine zulalanmış 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tır şoförü Ö.D. ile araçtaki H.D. gözaltına alındı.
Genç kadın ayrılmak istediği nişanlısı tarafından katledildi! Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı KESK, zam talebini açıkladı Kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı