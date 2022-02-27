Başkentte kaçak tütün satıcılarına suçüstü yakalama - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte kaçak tütün satıcılarına suçüstü yakalama

27.02.2022 18:09

Başkentte kaçak tütün satıcılarına suçüstü yakalama Başkentte polisleri görünce binaya saklanan şahsın evinde çok sayıda kaçak tütün, sahte bandrol ve makaron ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.

Başkentte kaçak tütün satıcılarına suçüstü yakalama

ANKARA - Başkentte polisleri görünce binaya saklanan şahsın evinde çok sayıda kaçak tütün, sahte bandrol ve makaron ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokakta devriye gezen polisler şüpheli hareketleri nedeniyle S.D.'yi durdurmak istedi. S.D.'nin polisi görmesi üzerine, elinde duran kaçak sigara paketlerini yere atarak bina içine kaçan şahsı polis ekipleri yakaladı. Bina içinde yapılan kontrollerde bir daireden ses gelmesi üzerine, bir daire içerisinde yabancı uyruklu A.K. ve N.S.'yi suçüstü yakaladı. Edinilen bilgilere göre, daire içerisinde yapılan aramalarda 1 adet sigara sarma makinesi, 89 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin adet sarılmış sigara, 39 bin boş makaron, sigara paketlenmesinde kullanılan çok sayıda jelatin, 1 kutu içerisinde çok sayıda kaçak bandrole el konuldu. Gözaltına alınan S.D., A.K. ve N.S.'ye idari para cezası kesildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Metruk binayı kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheliler yakalandı Metruk binayı kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheliler yakalandı 15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi 15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Altındağ, Ankara, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte kaçak tütün satıcılarına suçüstü yakalama - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı
17:49 Tavır yapan Halil Dervişoğlu, kadroya alınmadı! Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyor
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
17:24 Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 18:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentte kaçak tütün satıcılarına suçüstü yakalama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement