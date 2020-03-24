Başkentte kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Başkentte polis ekiplerince, 11 bin 487 ton alkol bazlı kaçak dezenfektan ve 39 bin 690 elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, elektronik eşya, sigara-tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 16- 22 Mart tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 11 bin 487 ton alkol bazlı kaçak dezenfektan, 39 bin 690 elektronik eşya, 3 bin 58 adet çeşitli markalara ait sahte etiket, 3 bin kapak ve 2 bin 500 adet birer litrelik bidon ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 5'i hakkında adli işlem yapıldı.