Başkentte kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Ankara'da kaçak üretilen 541 bin 500 tıbbi eldiven, 48 bin 520 tıbbi maske, 6 bin 70 litre el dezenfektanı, 6 bin 16 litre sahte el dezenfektanının ele geçirildiği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, sigara-tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 6-12 Nisan'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda kaçak üretilen 541 bin 500 tıbbi eldiven, 48 bin 520 tıbbi maske, 6 bin 70 litre el dezenfektanı ile 6 bin 16 litre sahte el dezenfektanı, 640 paket kaçak sigara, 242 elektronik sigara malzemesi ve 44 litre sahte içki ele geçirildi.

Ekiplerce 8 kişi gözaltına alındı.