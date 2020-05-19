Başkentte kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Ankara'da son bir hafta içinde alkollü içki, akaryakıt, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada alkollü içki, akaryakıt, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdüren Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 219 bin boş makaron, 1680 litre karışımlı akaryakıt, 240 paket kaçak sigara, 130 muhtelif kaçak eşya, 44 kilogram nargile/ pipo tütünü ele geçirdi.

Operasyonlarda 10 şüpheli de gözaltına alındı.