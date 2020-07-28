Başkentte kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Ankara'da son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 26 bin 900 zayıflama hapı, 18 bin makaron, 6 bin 94 muhtelif elektronik eşya, 1070 paket sigara, 444 kilogram tütün ve 177 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonlarda, 19 zanlı gözaltına alındı.