Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

09.05.2022 20:01

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 2-8 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kaçak veya sahte olduğu belirlenen 26 bin 350 ilaç, 345 paket kaçak sigara, 43 kilogram tütün, 35 puro, 32 kaçak cep telefonu, 7 elektronik ve muhtelif kaçak eşya ile 308 bin makaron ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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