Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde 3- 6 Kasım'da 8 depoya düzenledikleri operasyonlarda, 3 milyon 275 bin 248 boş makaron, 16 ton 304 kilo kıyılmış tütün, 4 ton 702 kilo nargile tütünü, 5 bin 300 nargile aparatı, 1622 sigara sarma makinesi, 1155 puro, 1746 çakmak, 1485 sigara tablası, 18 bin 500 doldurulmuş sigara, 10 kilo pipo tütünü ve 560 TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.