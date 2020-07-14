Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6-12 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 6-12 Temmuz'da düzenledikleri operasyonlarda, 130 bin 798 muhtelif/elektronik eşya, 37 bin 160 makaron, 6 bin 912 litre sahte içki, 1683 paket sigara, 463 kilogram tütün ve 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.