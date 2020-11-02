Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 37 bin 775 kaçak eşya, 32 bin 700 kaçak ilaç, 3 bin 600 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 1590 paket kaçak sigara, 1404 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 962 litre kaçak ve sahte alkol ürünü, 5 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.